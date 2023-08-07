Логістика може стати ключовим інвестиційним напрямом в Україні — Шостак

Руслан Шостак, співвласник Єва та Варус нещодавно опублікував експертну колонку, вказавши 8 принципів економічного зростання України. У тому числі розвиток логістичної сфери.



«Зростання продажів за кордон товарів з високою доданою вартістю матиме ефект економічного пожвавлення в інших, „неекспортних“ секторах. Яскравий приклад — логістика. Адже ключовими напрямами інвестування є не лише виробництво, а й транспортні потужності, залучені в експортних ланцюжках.



Наприклад, Дніпро — потужна транспортна артерія. До війни країна не повністю використовувала свої можливості. Дніпро був лише частково залучений в експортних ланцюжках. Зараз, після підриву Каховської ГЕС, використання річки або неможливе, або потребує значних фінансових вливань. Проте річки — надзвичайно перспективний напрям розвитку. Можливо, один із головних для інвестицій в Україну. Наші річки — артерії, які потрібно використовувати з користю для економіки», — зазначив він.