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7 серпня 2023, 11:16 Читать на русском

Berkshire заробила рекордний прибуток, а нафта дорожчає шостий тиждень поспіль: що потрібно знати вранці

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Американські акції завершили тиждень зниженням

S&P 500 втратив 2,3%, високотехнологічний Nasdaq знизився на 2,9%, а індекс Dow Jones знизився на 1,1%.

Минулого тижня інвестори уважно стежили за виходом даних про зайнятість у США, які сигналізували про повільне ослаблення напруженості на ринку праці в країні.

Тим часом учасники ринку також вивчали свіжу порцію квартальних звітів американських компаній.

Цього тижня інвестори стежитимуть за ключовими показниками інфляції у США та публікацією нових корпоративних звітів.

Ринки Азії закінчили тиждень переважно зниженням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив приблизно 2%, японський Nikkei впав на 1,7%, південнокорейський Kospi подешевшав на 0,2%, сінгапурський STI скоротився на 2,1%, гонконгський Hang Seng знизився на 1,9%, а китайський Shanghai Composite зріс на 0,3%. У понеділок ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано.

Інвестори в регіоні зберігають стриманий настрій напередодні виходу даних про інфляцію у США та Китаї.

Berkshire Уоррена Баффета повідомила про найвищий квартальний операційний прибуток за всю історію

У другому кварталі 2023 року операційний прибуток Berkshire Hathaway виріс на 7% до рекордних $10,04 млрд.

Таких результатів компанії вдалося досягти, оскільки зростання відсоткових ставок у США дозволили страховому бізнесу Berkshire заробити більше грошей минулого кварталу. При цьому загальний квартальний прибуток Berkshire збільшився на 38% майже до $36 млрд, а відсоткові та інші інвестиційні доходи зросли в шість разів, зауважує Reuters.

Тим часом Berkshire, ймовірно, як і раніше, побоюється високих цін на акції, оскільки фондовий ринок США продовжує своє висхідне ралі. У другому кварталі 2023 року компанія продала цінних паперів на $8 млрд і викупила менше власних акцій, а також закінчила червень із майже рекордними $147,4 млрд готівки.

Крім цього, Apple досі становить близько половини портфеля акцій Berkshire на суму $353 млрд.

Нафта дорожчає шостий тиждень поспіль

За підсумками минулого тижня ф'ючерси на Brent зросли на 2,1% до $86,24 за барель, а контракти на WTI збільшилися на 2,8% до $82,82. За останні шість тижнів Brent та WTI зросли на 17% та 20% відповідно.

Незважаючи на те, що нафтові ціни зростають протягом півтора місяця, аналітики вважають, що останні оголошення про подальше скорочення видобутку великими виробниками дають можливість подальшого зростання вартості нафти.

Тим часом експерти з UBS порадили своїм інвесторам продовжувати купувати ф'ючерси на нафту, очікуючи, що ринок нафти буде дефіцитним найближчим часом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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