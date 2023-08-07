Минулої доби українські захисники ліквідували ще 540 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 250 240 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
540 російських окупантів, 28 БПЛА та 18 ракет. Втрати ворога за 6 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано,
- танків — 4244 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 8270 (+8) од,
- артилерійських систем — 4977 (+12) од,
- РСЗВ — 709 (+4) од,
- засоби ППО — 467 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4154 (+28),
- крилаті ракети — 1377 (+18),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- спеціальна техніка — 735 (+1).
Джерело: Мінфін
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