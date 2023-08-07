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7 серпня 2023, 9:44 Читать на русском

Microsoft і Лондонська фондова біржа об’єднуються, щоб вивести ШІ на новий рівень

Лондонська фондова біржа (LSEG) і корпорація Microsoft оголосили, що об'єдналися і співпрацюватимуть з різними банками для розробки індивідуальних генеративних моделей ШІ, які, серед іншого, допоможуть компаніям в сфері управління ризиків, розробки торгових стратегій, підвищення рівня безпеки, а також сприятимуть створенню більш стабільного ринку. Про це пише psm7.com.

Лондонська фондова біржа (LSEG) і корпорація Microsoft оголосили, що об'єдналися і співпрацюватимуть з різними банками для розробки індивідуальних генеративних моделей ШІ, які, серед іншого, допоможуть компаніям в сфері управління ризиків, розробки торгових стратегій, підвищення рівня безпеки, а також сприятимуть створенню більш стабільного ринку.

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Так, цей крок підкреслює зростаючий інтерес сектору фінансових послуг до штучного інтелекту та технологій обробки даних для платіжних продуктів.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Microsoft уклала десятирічну угоду про трансформацію з LSEG для відпрацювання нових інноваційних технологій в операціях компанії.

У звіті FT пояснюється, що в рамках партнерства установи працюватимуть над рішеннями в галузі штучного інтелекту, які надають пріоритет безпеці, щоб усунути занепокоєння щодо передачі конфіденційних даних генеративним моделям штучного інтелекту.

Генеральний директор LSEG Девід Швіммер заявив, що інструменти AI надають численні переваги банкам, які оперують великими обсягами даних, і що ці дані будуть використовуватися іншими мовними моделями, розробленими на замовлення.

Швіммер не розкрив, з якими саме компаніями співпрацює LSEG.

Продукти, пов’язані зі штучним інтелектом, представляють нову бізнес-можливість для LSEG. Біржа прагне розширити свої можливості фінансового аналізу, щоб сприяти створенню цінності для своїх клієнтів.

Швіммер вірить, що прагнення уряду Великобританії зробити ринки більш конкурентними матиме позитивний результат, і бачить зростання галузі в майбутньому.

Джерело: Мінфін
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