Росіянам заборонили торгувати на першій офіційній криптобіржі Гонконгу

Перша офіційна криптобіржа Гонконгу HashKey Exchange не надаватиме послуги користувачам з 34 країн, у тому числі з росії, Ірану, Південної Африки та М'янми, які перебувають у списку санкцій місцевих регуляторів, повідомив журналіст Колін Ву, який опублікував скріншот користувальницької угоди біржі.

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При цьому майданчик не обмежує доступ клієнтам зі США, Японії, Китаю та інших країн за умови, що ті проживають на території держав, де не обмежений оборот цифрових активів. Їм доведеться підтвердити адресу місцезнаходження та номер телефону під час процедури верифікації.



З угоди користувача також стало відомо, що обробкою платежів для біржі HashKey Exchange займається азіатський підрозділ банку JPMorgan Chase, ще одним банком-партнером у майбутньому стане ZA Bank, уточнив журналіст.

Нагадаємо

Криптобіржа HashKey Exchange стала першою компанією в Гонконгу, яка отримала ліцензію відповідно до нового режиму ліцензування регіону, який дозволяє криптомайданчикам пропонувати роздрібні послуги.