Минулої доби українські захисники ліквідували ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 249 700 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
590 російських окупантів, 5 танків та 12 ракет. Втрати ворога за 4 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 249700 (+590) осіб ліквідовано,
- танків — 4237 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 8262 (+11) од,
- артилерійських систем — 4965 (+22) од,
- РСЗВ — 705 (+1) од,
- засоби ППО — 466 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4126 (+10),
- крилаті ракети — 1359 (+12),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7441 (+19) од,
- спеціальна техніка — 734 (+4).
Джерело: Мінфін
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