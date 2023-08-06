Кабмін дозволив створювати мобільні аптеки

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Хто отримав право

Право створювати мобільні аптеки отримають виключно ліцензовані підприємства.

В мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках: рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом (як паперовим, так і електронним).

Зокрема, аптечні пункти відпускатимуть ліки, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки».

У питанні створення мобільних аптек Україна керувалася передовим світовим досвідом. Зокрема, такі аптечні пункти успішно працюють в США, пояснили МОЗ.