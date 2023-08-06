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6 серпня 2023, 17:15 Читать на русском

Світові ціни на продовольство у липні зросли — ФАО

Світові ціни на продовольчі товари у липні зросли під впливом припинення дії Чорноморської зернової ініціативи, повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація Обʼєднаних Націй (ФАО).

Світові ціни на продовольчі товари у липні зросли під впливом припинення дії Чорноморської зернової ініціативи, повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація Обʼєднаних Націй (ФАО). ►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЯк змінився індекс цінІндекс цін на продовольство ФАО, який відслідковує щомісячні зміни світових цін на продовольчі товари, що продаються у всьому світі, у липні становив у середньому 123,9 пункту, що на 1,3% більше, ніж у попередньому місяці, та на 11,8% нижче за рівень липня 2022 року.
Фото: depositphotos

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Як змінився індекс цін

Індекс цін на продовольство ФАО, який відслідковує щомісячні зміни світових цін на продовольчі товари, що продаються у всьому світі, у липні становив у середньому 123,9 пункту, що на 1,3% більше, ніж у попередньому місяці, та на 11,8% нижче за рівень липня 2022 року.

Зростання було викликане різким стрибком індексу цін на олії, який зріс на 12,1% порівняно з червнем після зниження сім місяців поспіль.

Світові ціни на олію за місяць зросли більш ніж на 15%, в основному через поновлення невизначеності щодо експортних поставок після рішення РФ вийти із «зернової угоди».

Світові ціни на пальмову, соєву та рапсову олії зросли на побоюваннях щодо перспектив виробництва у провідних країнах-виробниках.

Індекс цін ФАО на весь рис зріс на 2,8% у місячному вирахуванні та на 19,7% у річному обчисленні, досягнувши найвищого номінального рівня з вересня 2011 року на тлі заборони Індії на експорт рису.

Індекси цін ФАО на цукор, молочні продукти, мʼясо та зернові знизилися.

Джерело: Мінфін
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