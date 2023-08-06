Укрпошта презентувала нову поштову марку — Винищувачі зла (фото)

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Деталі

Номінал поштової марки — F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України) + 16,00 грн — сума благодійного внеску, який буде спрямовано на придбання безпілотників.

Тираж — 600 тис. примірників. Ціна маркового аркуша — 156,00 грн. До марки випущено конверт Перший день, немаркований художній конверт, картку. Поштовий набір можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні, офіційному онлайн-магазині, на маркетплейсах eBay та Amazon.

Крім того, Укрпошта підготувала тематичний мерч — сувенірну терку, отвори якої виконані у формі літаків F-16.

Автор поштової марки, конверта Перший день, немаркованого художнього конверта та картки — Максим Паленко.