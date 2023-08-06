Укрпошта вводить в обіг поштову марку із літаками-винищувачами F-16 — Винищувачі зла. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрпошта презентувала нову поштову марку — Винищувачі зла (фото)
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Деталі
Номінал поштової марки — F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України) + 16,00 грн — сума благодійного внеску, який буде спрямовано на придбання безпілотників.
Тираж — 600 тис. примірників. Ціна маркового аркуша — 156,00 грн. До марки випущено конверт Перший день, немаркований художній конверт, картку. Поштовий набір можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні, офіційному онлайн-магазині, на маркетплейсах eBay та Amazon.
Крім того, Укрпошта підготувала тематичний мерч — сувенірну терку, отвори якої виконані у формі літаків F-16.
Автор поштової марки, конверта Перший день, немаркованого художнього конверта та картки — Максим Паленко.
Погашення штемпелем Перший день пройде в головпоштамті, спецпогашення також відбудуться в регіонах України. Штемпелі тимчасово окупованих територій,
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