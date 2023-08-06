Банк Англії підвищив облікову ставку на 25 базисних пунктів, до 5,25%, на засіданні 3 серпня, що стало 14-м підвищенням поспіль. Вартість запозичень досягла нових максимумів з 2008 року, оскільки центральний банк продовжує боротися з високою інфляцією, повідомляє BBC.
Банк Англії підвищив облікову ставку до 5,25%
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Підвищення ставки
Комітет з монетарної політики Банку Англії проголосував «6 — 3» за підвищення ставки на чверть відсоткового пункту, при цьому двоє членів комітету знову віддали перевагу ідеї підвищенню на 50 б. п., а один проголосував за те, щоб залишити ставку без змін.
Члени комітету зазначили, що з огляду на значне підвищення процентних ставок із початку циклу посилення монетарної політики, поточна монетарна політика є обмежувальною.
Однак вони зазначили, що забезпечать достатню обмеженість облікової ставки протягом достатньо тривалого часу для стійкого повернення інфляції до мети 2% у середньостроковій перспективі.
Водночас центральний банк Великої Британії очікує, що інфляція значно знизиться до 5% до кінця року, що буде швидше, ніж він очікував у травні, і повернеться до мети 2% у ІІ кварталі 2025 року.
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