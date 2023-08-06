Банк Англії підвищив облікову ставку до 5,25%

Підвищення ставки

Комітет з монетарної політики Банку Англії проголосував «6 — 3» за підвищення ставки на чверть відсоткового пункту, при цьому двоє членів комітету знову віддали перевагу ідеї підвищенню на 50 б. п., а один проголосував за те, щоб залишити ставку без змін.

Члени комітету зазначили, що з огляду на значне підвищення процентних ставок із початку циклу посилення монетарної політики, поточна монетарна політика є обмежувальною.

Однак вони зазначили, що забезпечать достатню обмеженість облікової ставки протягом достатньо тривалого часу для стійкого повернення інфляції до мети 2% у середньостроковій перспективі.

Водночас центральний банк Великої Британії очікує, що інфляція значно знизиться до 5% до кінця року, що буде швидше, ніж він очікував у травні, і повернеться до мети 2% у ІІ кварталі 2025 року.