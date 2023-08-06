Холдинг Уоррена Баффета повідомив про рекордний операційний прибуток

Основна частина приросту припала на страховий бізнес, включаючи як прибуток від страхування, і від інвестицій. Прибуток від страхування зріс на 74%, до $1,25 млрд, а дохід від інвестицій у цьому сегменті досяг $2,37 млрд, додавши понад 24%.

Berkshire зазначив, що такому результату сприяли вищі середні премії, отримані від автовласників, зниження звернень щодо страхових випадків та скорочення витрат на рекламу.

Зокрема, автостраховик Geico, який зазнав збитків протягом усього 2022 року, показав позитивні результати другий квартал поспіль ($514 млн проти збитку в $487 млн роком раніше).

Проте результат виявився нижчим, ніж у попередньому кварталі, коли підрозділ заробив $703 млн.

За останні 12 місяців кількість полісів, що діють, скоротилася на 2,7 млн, що свідчить про те, що скорочення витрат на рекламу знижує частку конгломерату на ринку автостраховиків, пише Bloomberg.

Компанія Berkshire Hathaway показала непогані результати, зазначають у Bloomberg.

Уоррен Баффет попереджав на щорічних зборах в Омаху у травні, що прибуток більшості операційних підрозділів може знизитися цього року через інфляцію.

Водночас активне підвищення ставок Федеральної резервної системи допомогло компанії отримати більшу прибутковість від короткострокових казначейських облігацій США, де переважно зберігаються її кошти.

База активів Berkshire Hathaway перевищила $1 трлн у другому кварталі, завершивши період на рівні $1,04 трлн. Це помітний момент для компанії, яка до приходу Баффета в 1965 році мала менш як $30 млн активів.