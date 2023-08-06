У другому кварталі 2023 року Berkshire Hathaway Уоррена Баффета показав зростання операційного прибутку на 6,65%. Він досяг $10,04 млрд, збільшившись із $8,07 млрд у попередньому кварталі і $9,42 млрд роком раніше, випливає зі звітності фінансового конгломерату. Це рекордний квартальний прибуток компанії за всю її історію, зазначив Reuters.
Холдинг Уоррена Баффета повідомив про рекордний операційний прибуток
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Рекордний прибуток
Основна частина приросту припала на страховий бізнес, включаючи як прибуток від страхування, і від інвестицій. Прибуток від страхування зріс на 74%, до $1,25 млрд, а дохід від інвестицій у цьому сегменті досяг $2,37 млрд, додавши понад 24%.
Зокрема, автостраховик Geico, який зазнав збитків протягом усього 2022 року, показав позитивні результати другий квартал поспіль ($514 млн проти збитку в $487 млн роком раніше).
Berkshire зазначив, що такому результату сприяли вищі середні премії, отримані від автовласників, зниження звернень щодо страхових випадків та скорочення витрат на рекламу.
Проте результат виявився нижчим, ніж у попередньому кварталі, коли підрозділ заробив $703 млн.
За останні 12 місяців кількість полісів, що діють, скоротилася на 2,7 млн, що свідчить про те, що скорочення витрат на рекламу знижує частку конгломерату на ринку автостраховиків, пише Bloomberg.
Компанія Berkshire Hathaway показала непогані результати, зазначають у Bloomberg.
Уоррен Баффет попереджав на щорічних зборах в Омаху у травні, що прибуток більшості операційних підрозділів може знизитися цього року через інфляцію.
Водночас активне підвищення ставок Федеральної резервної системи допомогло компанії отримати більшу прибутковість від короткострокових казначейських облігацій США, де переважно зберігаються її кошти.
База активів Berkshire Hathaway перевищила $1 трлн у другому кварталі, завершивши період на рівні $1,04 трлн. Це помітний момент для компанії, яка до приходу Баффета в 1965 році мала менш як $30 млн активів.
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