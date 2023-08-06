СБУ арештувала 190 мільярдів гривень активів російських олігархів

Які активи заарештували

Зокрема, йдеться про корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «РусАл», «Група ГМС», «Татнефть», банки.

За ініціативи СБУ також було запроваджено економічні санкції проти понад 4 тис. компаній рф. Ці компанії фінансують військове вторгнення, допомагають державі-агресору обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення і компоненти озброєнь в інших країнах.

Очільник СБУ Василь Малюк наголосив, що спецслужба сформувала список російського бізнесу, що фінансує війну та комплексно перевіряє кожного фігуранта.

За його словами, уся інформація буде долучена до кримінальних проваджень для розгляду у міжнародному трибуналі.