Відтепер українські водії можуть обміняти своє посвідчення водія у мобільних програмно-технічних комплексах ДП «Документ» в столиці Іспанії. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Українці можуть обміняти водійське посвідчення у Мадриді
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Адреса та графік роботи
Мобільні комплекси знаходяться за адресою: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, комерційний центр LA GAVIA (парковка).
Графік роботи: понеділок-субота, з 9:00 до 18:00.
«На період тестування систем, обслуговування громадян здійснюється у порядку живої черги. Запис до електронної черги на послугу з обміну водійського посвідчення буде впроваджено протягом першого тижня роботи», — йдеться в повідомленні.
Послуга обміну посвідчення надається:
- у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім'я, по батькові чи стать);
- коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше);
- у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).
Пакет документів
Для отримання послуги необхідно подати пакет документів:
- паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;
- довідка платника податків — «ідентифікаційний код»;
- наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.
Нагадаємо
В Іспанії обміняти водійське посвідчення також можна Валенсії: Xàtiva, 46007 (поряд зі станцією метро та залізничним вокзалом).
Обміняти посвідчення водія за кордоном вже можливо у:
- Польщі — Варшава, Гданськ, Вроцлав, Краків;
- Чехії — Прага;
- Словаччині — Братислава;
- Німеччині — Берлін,
- Туреччині — Стамбул,
- Іспанії — Мадрид, Валенсія.
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