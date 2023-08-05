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5 серпня 2023, 12:37 Читать на русском

Українці можуть обміняти водійське посвідчення у Мадриді

Відтепер українські водії можуть обміняти своє посвідчення водія у мобільних програмно-технічних комплексах ДП «Документ» в столиці Іспанії. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Відтепер українські водії можуть обміняти своє посвідчення водія у мобільних програмно-технічних комплексах ДП «Документ» в столиці Іспанії.
Фото: slovoidilo.ua

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Адреса та графік роботи

Мобільні комплекси знаходяться за адресою: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, комерційний центр LA GAVIA (парковка).

Графік роботи: понеділок-субота, з 9:00 до 18:00.

«На період тестування систем, обслуговування громадян здійснюється у порядку живої черги. Запис до електронної черги на послугу з обміну водійського посвідчення буде впроваджено протягом першого тижня роботи», — йдеться в повідомленні.

Послуга обміну посвідчення надається:

  • у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім'я, по батькові чи стать);
  • коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше);
  • у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).

Пакет документів

Для отримання послуги необхідно подати пакет документів:

  • паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;
  • довідка платника податків — «ідентифікаційний код»;
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.

Нагадаємо

В Іспанії обміняти водійське посвідчення також можна Валенсії: Xàtiva, 46007 (поряд зі станцією метро та залізничним вокзалом).

Обміняти посвідчення водія за кордоном вже можливо у:

  • Польщі — Варшава, Гданськ, Вроцлав, Краків;
  • Чехії — Прага;
  • Словаччині — Братислава;
  • Німеччині — Берлін,
  • Туреччині — Стамбул,
  • Іспанії — Мадрид, Валенсія.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
5 серпня 2023, 13:03
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А на фото техпаспорт, але автор мабуть не знає в чому різниця:)
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