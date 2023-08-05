Українці можуть обміняти водійське посвідчення у Мадриді

Відтепер українські водії можуть обміняти своє посвідчення водія у мобільних програмно-технічних комплексах ДП «Документ» в столиці Іспанії. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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Адреса та графік роботи

Мобільні комплекси знаходяться за адресою: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, комерційний центр LA GAVIA (парковка).

Графік роботи: понеділок-субота, з 9:00 до 18:00.

«На період тестування систем, обслуговування громадян здійснюється у порядку живої черги. Запис до електронної черги на послугу з обміну водійського посвідчення буде впроваджено протягом першого тижня роботи», — йдеться в повідомленні.

Послуга обміну посвідчення надається:

у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім'я, по батькові чи стать);

коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше);

у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).

Пакет документів

Для отримання послуги необхідно подати пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідка платника податків — «ідентифікаційний код»;

наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.

Нагадаємо

В Іспанії обміняти водійське посвідчення також можна Валенсії: Xàtiva, 46007 (поряд зі станцією метро та залізничним вокзалом).

Обміняти посвідчення водія за кордоном вже можливо у: