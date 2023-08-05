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5 серпня 2023, 13:06 Читать на русском

JPMorgan припинив обробляти платежі за експорт російського зерна

Цього тижня американський банк JPMorgan припинив обробку платежів для «Россельхозбанку», який знаходиться під санкціями США та ЄС. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на міністерство закордонних справ рф.

Цього тижня американський банк JPMorgan припинив обробку платежів для «Россельхозбанку», який знаходиться під санкціями США та ЄС.

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Зазначається, що протягом останніх кількох місяців JPMorgan обробляв деякі російські експортні платежі за зерно, отримуючи запевнення від Вашингтона.

Російська сторона заявляє, що прямий канал між «Россельхозбанком» і JPMorgan був закритий 2 серпня.

Відновлення підключення «Россельхозбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT було однією з вимог рф для продовження «зернової угоди».

У рамках пов'язаного пакту, також укладеного в липні 2022 року, посадовці ООН погодилися допомогти російському експорту продовольства та добрив вийти на світові ринки.

Речниця Міністерства закордонних справ рф Марія Захарова заявила, що Захід і ООН «намагалися представити (обробку платежів у JPMorgan) як працюючу альтернативу SWIFT».

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Натомість Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що Вашингтон продовжить робити «все необхідне» для того, щоб росія могла вільно експортувати продовольство, якщо «зернова угода» буде відновлена.

Хоча російський експорт продовольства і добрив не підпадає під дію західних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Москва заявила, що обмеження на платежі, логістику і страхування перешкоджають поставкам.

Джерело: Мінфін
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