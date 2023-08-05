Нацбанк призначив управителя непроданими активами банків

Національний банк визначив управителя непроданими активами банків, процедуру ліквідації яких розпочато до набрання чинності профільного закону про гарантування вкладів фізичних осіб. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«За результатами конкурсу, проведеного на електронному майданчику zakupki.prom.ua, ТОВ «ФК «Есаймент» визначено юридичною особою, яка здійснюватиме управління непроданими активами банків, процедуру ліквідації яких розпочато до 22 вересня 2012 року», — йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення затверджено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ від 31 липня 2023 року.

За договорами фінансовій компанії передаватимуться в управління непродані активи банків:

«Аллонж»,

«ЄБРЗ»,

«Синтез»,

«Соцком банк»,

Східно-європейський банк,

«Україна»,

«Володимирський»,

Інноваційно-промисловий банк.

Нагадаємо

У травні 2023 року НБУ оголосив конкурс із визначення юридичної особи для здійснення управління непроданими активами банків, процедуру ліквідації яких розпочато до 22 вересня 2012 року.