Кабмін погодив припинення дії угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Іраном

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про припинення дії угоди між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і на майно. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Угода діяла з 1996 року.

«Метою законопроєкту є здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії угоди, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам та безпеці України у зв'язку постачанням Іраном зброї до російської федерації. Такі дії Ірану зумовлюють відповідальність Ірану за наслідки збройної агресії російської федерації проти України та руйнують двосторонні відносини», — йдеться в повідомленні.

Наслідками припинення дії угоди є: