Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про припинення дії угоди між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і на майно. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Кабмін погодив припинення дії угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Іраном
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Угода діяла з 1996 року.
«Метою законопроєкту є здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії угоди, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам та безпеці України у зв'язку постачанням Іраном зброї до російської федерації. Такі дії Ірану зумовлюють відповідальність Ірану за наслідки збройної агресії російської федерації проти України та руйнують двосторонні відносини», — йдеться в повідомленні.
Наслідками припинення дії угоди є:
- недопущення поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Ірану, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів Ірану, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування — 15%, встановлена Податковим кодексом України, замість пільгової ставки, встановленої угодою: 10% — на дивіденди; 10% — на проценти; 10% — на роялті;
- недопущення втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Ірані резидентами України, що здійснюють діяльність у Ірані;
- звільнення України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном з податкових питань;
- прискорення згортання економічних і фінансових зв’язків з Іраном.
Джерело: Мінфін
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