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5 серпня 2023, 11:03 Читать на русском

Кабмін погодив припинення дії угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Іраном

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про припинення дії угоди між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і на майно. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про припинення дії угоди між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і на майно.
Фото: slovoidilo.ua

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Угода діяла з 1996 року.

«Метою законопроєкту є здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії угоди, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам та безпеці України у зв'язку постачанням Іраном зброї до російської федерації. Такі дії Ірану зумовлюють відповідальність Ірану за наслідки збройної агресії російської федерації проти України та руйнують двосторонні відносини», — йдеться в повідомленні.

Наслідками припинення дії угоди є:

  • недопущення поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Ірану, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів Ірану, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування — 15%, встановлена Податковим кодексом України, замість пільгової ставки, встановленої угодою: 10% — на дивіденди; 10% — на проценти; 10% — на роялті;
  • недопущення втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Ірані резидентами України, що здійснюють діяльність у Ірані;
  • звільнення України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном з податкових питань;
  • прискорення згортання економічних і фінансових зв’язків з Іраном.
Джерело: Мінфін
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