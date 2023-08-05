Минулої доби українські захисники ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 249 110 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
620 російських окупантів, 4 танки та 12 БПЛА. Втрати ворога за 4 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 249110 (+620) осіб ліквідовано,
- танків — 4232 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8251 (+2) од,
- артилерійських систем — 4943 (+32) од,
- РСЗВ — 704 (+0) од,
- засоби ППО — 466 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4116 (+12),
- крилаті ракети — 1347 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7422 (+30) од,
- спеціальна техніка — 730 (+6).
Джерело: Мінфін
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