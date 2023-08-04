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4 серпня 2023, 18:43 Читать на русском

Українці, які втратили врожай овочів через підрив Каховської ГЕС, зможуть отримати до 100 тисяч

Кабінет Міністрів передбачив виплати українцям, які втратили врожай овочів через підрив росіянами Каховської ГЕС, у розмірі 3 300 грн за кожну сотку земельної ділянки приватного городу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Кабінет Міністрів передбачив виплати українцям, які втратили врожай овочів через підрив росіянами Каховської ГЕС, у розмірі 3 300 грн за кожну сотку земельної ділянки приватного городу.
Фото: brovary.net.ua

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При цьому максимальна сума допомоги за втрачений врожай становитиме до 100 000 грн.

Прем'єр наголосив, що внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило і люди втратили свої городи та врожай.

«На порядку денному на сьогодні є рішення про виплати людям у Херсонській і Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через російський теракт на Каховській ГЕС», — зазначив Шмигаль.

За його словами, Херсонській та Миколаївській областям буде виділено 271 млн грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабмін змінив порядок надання одноразової допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС відтепер можуть отримати одноразову матеріальну грошову допомогу незалежно від того, чи зареєстровані вони як внутрішньо переміщені особи і чи отримують щомісячні виплати на проживання.

Джерело: Мінфін
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