Курс валют на вечір 4 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 24 копійки у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 4 серпня Закриття 4 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,04/40,43 40,28/40,67 24/24

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,95−37,60 грн. Євро купують за 40,72 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,45−37,50, євро — 41,25−41,40 грн.

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