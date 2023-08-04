До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 24 копійки у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 4 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 4 серпня
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Закриття 4 серпня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,04/40,43
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40,28/40,67
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24/24
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,95−37,60 грн. Євро купують за 40,72 грн, а продають за 41,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,45−37,50, євро — 41,25−41,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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