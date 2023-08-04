Російський рубль впав до рівня березня 2022 року

Долар, євро та юань у п'ятницю, 4 серпня, на Московській біржі продовжують оновлювати максимальні позначки з весни 2022 року. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Зокрема долар США та євро піднялися до 95 та 104 рублів відповідно — вперше з 28 березня минулого року, китайський юань знаходиться на позначці квітня 2022 року.

Курс долара США на 11:55 у Москві становив 94,94 руб./$1, що на 4,75 руб. нижче рівня закриття попередніх торгів. Трохи раніше долар дорожчав до 95 рублів. Євро тоді коштувало 103,91 руб./євро, подорожчавши на 67,5 коп. Ціна бівалютного кошика (0,55 долара і 0,45 євро) зросла на 27,76 копійки до 98,98 рубля.

Курс китайського юаня піднявся на 6,5 копійок до 13,182 руб. Востаннє юань був на такому рівні 11 квітня 2022 року.

«Ми побоюємося, що долар може завершити тижневі торги в діапазоні 95−96 рублів, сподіваємося, що зростання американської валюти буде згладжено сприятливою ситуацією на ринку нафти», — прокоментував ситуацію на ринку головний аналітик російського Промсвязьбанка Єгор Жильников.