Національний банк оштрафував сім фінансових компаній та три ломбарди за несвоєчасне подання звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ оштрафував сім фінансових компаній та три ломбарди
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Штрафи накладено на:
- ТОВ «Фінансова компанія «Фінхаус»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Українська фінансова об'єднана група»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Омега Фінанс»;
- ТОВ «Факторингова компанія «Аврора Стайл»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Каррон»;
- ТОВ «Віріді-Люкс»;
- ТОВ «Іннова Фінанс»;
- ПТ «Ломбард коін «Ворлд коін і Компанія»;
- ПТ «Ломбард «Кредити під заставу» ТОВ «Фіннова» та компанія»;
- ПТ «Ломбард «Фінансовий маркет» (ПП «Асмал» і компанія»).
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 4 серпня і набирають чинності з 7 серпня.
Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
Джерело: Мінфін
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