Індекс Біг Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні

Українська гривня недооцінена щодо долара на 49%. При цьому гривня піднялася на сьоме місце з кінця у списку недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Мака. Про це йдеться в даних рейтингу видання The Economist за серпень 2023 року.

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Біг Мак коштує в Україні 105 грн, тоді як у США — $5,58. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 49% порівняно з фактичним обмінним курсом 36,93 грн/$, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 18,82 грн/долар.

Найбільш недооцінені валюти

Найбільш недооціненими валютами світу у серпні 2023 року є грошові одиниці:

Тайваню,

Індонезії,

Індії,

Єгипту,

ПАР,

Філіппін.

Найбільш переоцінені валюти

Найбільш переоціненими валютами є:

швейцарський франк (на 38,5%),

норвезька крона (на 24,0%),

уругвайське песо (на 22,9%),

аргентинський песо (на 7,4%),

євро (на 4,3%),

шведська крона (на 2,8%),

данська крона (на 1,3%).

Нагадаємо

У 2022 році українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Маку.

У 2021 році згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен коштувати 11,5 гривень.

У 2019 українська гривня була однією з найбільш недооцінених валют світу, а її реальний курс, згідно з індексом Біг Мака, повинен був становити 10,05 грн/$.

У 2018 році гривня за індексом Біг Мака була недооцінена на 65,1% — найбільше у світі. Тоді наголошувалося, що реальний курс гривні повинен становити 9,68 грн/$.

Що оцінюють

У дослідженні, яке проводиться з 1986 року, оцінюється вартість бургера «Біг Мак», який продається в популярній мережі фаст-фудів «МакДоналдс». The Economist порівнює вартість бургерів у всіх країнах світу з його вартістю в США.

Історія рейтингу Біг Мака

Рейтинг Біг Мака почали складати в 1986 році і за основу розрахунків взяли ціну звичайного бутерброда. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак — це своєрідний аналог продуктового кошика оскільки в ньому є хліб, м'ясо, і овочі.