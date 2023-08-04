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4 серпня 2023, 15:13 Читать на русском

Індекс Біг Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні

Українська гривня недооцінена щодо долара на 49%. При цьому гривня піднялася на сьоме місце з кінця у списку недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Мака. Про це йдеться в даних рейтингу видання The Economist за серпень 2023 року.

Українська гривня недооцінена щодо долара на 49%.
Фото: biz.censor.net

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Біг Мак коштує в Україні 105 грн, тоді як у США — $5,58. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 49% порівняно з фактичним обмінним курсом 36,93 грн/$, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 18,82 грн/долар.

Найбільш недооцінені валюти

Найбільш недооціненими валютами світу у серпні 2023 року є грошові одиниці:

  • Тайваню,
  • Індонезії,
  • Індії,
  • Єгипту,
  • ПАР,
  • Філіппін.

Найбільш переоцінені валюти

Найбільш переоціненими валютами є:

  • швейцарський франк (на 38,5%),
  • норвезька крона (на 24,0%),
  • уругвайське песо (на 22,9%),
  • аргентинський песо (на 7,4%),
  • євро (на 4,3%),
  • шведська крона (на 2,8%),
  • данська крона (на 1,3%).

Нагадаємо

У 2022 році українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Маку.

У 2021 році згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен коштувати 11,5 гривень.

У 2019 українська гривня була однією з найбільш недооцінених валют світу, а її реальний курс, згідно з індексом Біг Мака, повинен був становити 10,05 грн/$.

У 2018 році гривня за індексом Біг Мака була недооцінена на 65,1% — найбільше у світі. Тоді наголошувалося, що реальний курс гривні повинен становити 9,68 грн/$.

Що оцінюють

У дослідженні, яке проводиться з 1986 року, оцінюється вартість бургера «Біг Мак», який продається в популярній мережі фаст-фудів «МакДоналдс». The Economist порівнює вартість бургерів у всіх країнах світу з його вартістю в США.

Історія рейтингу Біг Мака

Рейтинг Біг Мака почали складати в 1986 році і за основу розрахунків взяли ціну звичайного бутерброда. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак — це своєрідний аналог продуктового кошика оскільки в ньому є хліб, м'ясо, і овочі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
nitrolog
nitrolog
4 серпня 2023, 15:17
#
Яка ж маячня цей індекс, купа факторів не враховані, що вони там міряють, на кого розраховано?
+
0
Lamo
Lamo
4 серпня 2023, 15:48
#
Це просто дуже спрощений та однобокий ППС.
numbeo більш розгорнуті ППС рахує - подивіться там.
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