В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в росії та білорусі — YouControl

Від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з «російсько-білоруським слідом» змінився склад бенефіціарів. А саме — вихід зі структури власності представників країн-агресорів. Крім того, аналітики виявили 39 новостворених компаній, в структурі власності яких є особи, пов’язані із росією та білоруссю. Про це йдеться в дослідженні , здійсненому аналітиками R&D центру YouControl.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в YouControl створили список діючих українських компаній, що мають «ворожий слід».

До нього увійшли понад 20 тис. активних українських підприємств. Серед їхніх власників, засновників або кінцевих бенефіціарів є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь.

За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід зі структури представників країн-агресорів — росії та білорусі.

Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає трохи більше ніж 5% від загальної кількості підприємств зі зв'язками в росії та білорусі.

Майже 50% з цих компаній зареєстровані у Києві, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% - у переробній промисловості та нерухомості.

При цьому, у процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників РФ та РБ зі структури власників українських компаній, не завжди означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування «російсько-білоруського сліду».

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з росії та білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну.

переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім рф та рб (збіг прізвищ, а також по батькові, яке збігається з іменем попереднього учасника).

Крім того, за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, було виявлено 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи пов’язані із рф та рб. Близько половини цих юросіб (19) оформлені у Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 — на Півдні й 2 — на Сході країни. Понад 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 році.

14 юросіб з російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями з основним КВЕДом — надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

У більшості фірм співвласники-громадяни рф та рб, мають українське місце реєстрації (адресу). Проте у 7 компаніях громадяни Білорусі, що є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці Білорусь та в 1 випадку в Туреччині. Деякі компанії, що зареєстровані у період 24.02.2022−11.07.2023 рр., пов’язані між собою через учасників.

За 16 місяців війни, у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явились представники з рф та рб. Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм. 5 з них зареєстровані в Києві, 3 — у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.