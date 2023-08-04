Від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з «російсько-білоруським слідом» змінився склад бенефіціарів. А саме — вихід зі структури власності представників країн-агресорів. Крім того, аналітики виявили 39 новостворених компаній, в структурі власності яких є особи, пов’язані із росією та білоруссю. Про це йдеться в дослідженні, здійсненому аналітиками R&D центру YouControl.
В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в росії та білорусі — YouControl
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Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій.
На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в YouControl створили список діючих українських компаній, що мають «ворожий слід».
До нього увійшли понад 20 тис. активних українських підприємств. Серед їхніх власників, засновників або кінцевих бенефіціарів є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь.
За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід зі структури представників країн-агресорів — росії та білорусі.
Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає трохи більше ніж 5% від загальної кількості підприємств зі зв'язками в росії та білорусі.
Майже 50% з цих компаній зареєстровані у Києві, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% - у переробній промисловості та нерухомості.
При цьому, у процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників РФ та РБ зі структури власників українських компаній, не завжди означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування «російсько-білоруського сліду».
Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:
- зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з росії та білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну.
- переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім рф та рб (збіг прізвищ, а також по батькові, яке збігається з іменем попереднього учасника).
Крім того, за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, було виявлено 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи пов’язані із рф та рб. Близько половини цих юросіб (19) оформлені у Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 — на Півдні й 2 — на Сході країни. Понад 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 році.
14 юросіб з російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями з основним КВЕДом — надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
У більшості фірм співвласники-громадяни рф та рб, мають українське місце реєстрації (адресу). Проте у 7 компаніях громадяни Білорусі, що є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці Білорусь та в 1 випадку в Туреччині. Деякі компанії, що зареєстровані у період 24.02.2022−11.07.2023 рр., пов’язані між собою через учасників.
За 16 місяців війни, у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явились представники з рф та рб. Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм. 5 з них зареєстровані в Києві, 3 — у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.
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