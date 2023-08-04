Доходи Apple скорочуються, у Wells Fargo чекають корекцію на американському ринку акцій: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США завершили четвер зниженням

S&P 500 втратив 0,3%, високотехнологічний Nasdaq упав на 0,1%, а індекс Dow Jones знизився на 0,2%.

Учасники ринку продовжують оцінювати останні результати сезону корпоративних звітностей у США. За даними FactSet, очікується, що прибуток американських компаній впаде приблизно на 5%, порівняно з минулим роком.

Тим часом американський ринок акцій зазнає тиску з боку зростаючої прибутковості казначейських облігацій США.

Після зниження кредитного рейтингу країни агентством Fitch прибутковість 10-річних держоблігацій США зросла до 4,18%, наблизившись до найвищого рівня з листопада 2022 року.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index зріс сьогодні на 0,2%, південнокорейський Kospi збільшився на 0,1%, китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng додали 0,5% і 1% відповідно, сінгапурський STI знизився на 0,2%, а японська Nikkei практично не змінилася.

Все через зростаючу прибутковість американських держоблігацій після зниження кредитного рейтингу США.

Продажі Apple знижуються третій квартал поспіль

Вчора компанія Apple повідомила про свої квартальні фінансові результати. За підсумками останнього фінансового кварталу Apple отримала $81,8 млрд виручки, що на 1,4% менше порівняно $82,96 млрд за той же тримісячний період 2022 року.

Два попередні квартали Apple також повідомляла про зниження загального обсягу виручки порівняно з аналогічними періодами минулого року на 5,5% і 2,5% відповідно.

На думку аналітиків, Apple перебуває у непростому становищі, оскільки її iPhone ведуть запеклу боротьбу за частку ринку мобільних пристроїв із конкурентами, які виробляють телефони на ОС Android. Водночас наступний великий продукт компанії — гарнітура змішаної реальності Vision Pro, анонсована в червні, ще не надійшла у продажу.

Акції Apple впали на понад 1% після закриття торгів у четвер. Проте з початку року капіталізація найдорожчої компанії у світі зросла приблизно на 50%.

На американському ринку акцій може розпочатися нова корекція

Такого висновку дійшли аналітики з Wells Fargo.

Експерти з американського банку попереджають, що США можуть зіткнутися з черговим сплеском інфляції, що вкрай негативно вплине на американський ринок акцій.

Попри те, що в червневому звіті про індекс споживчих цін США інфляція знизилася до 3%, показник річного темпу зростання цін, як і раніше, вищий за довгостроковий цільовий рівень Федеральної резервної системи у 2%. Тим часом ціни можуть знову почати зростати, оскільки проінфляційні фактори в американській економіці зберігаються, зауважують аналітики.

У Wells Fargo також зазначили, що зараз не варто гнатися за технологічним сектором США, який був основним драйвером зростання американського ринку акцій останнім часом.

Інші аналітики з Волл-стріт також попереджають про поточні ризики на ринку акцій США, попри те, що останні місяці інвестори виявляють більший ентузіазм. Так, наприклад, експерти з Morgan Stanley також нещодавно попередили, що, крім інфляції на ринок акцій, також негативно може вплинути рецесія корпоративних доходів у США.