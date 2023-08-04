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4 серпня 2023, 11:01 Читать на русском

Верховний Суд зобов’язав компанію «Тедіс» сплатити штраф на 550 мільйонів

Верховний суд відмовив ТОВ «Тедіс Україна» в задоволенні касаційної скарги і залишив чинним рішення Антимонопольного комітету (АМКУ), за яким на компанію накладено штраф і пеню на загальну суму 548 млн грн за невиконання в повному обсязі іншого рішення комітету. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Верховний суд відмовив ТОВ «Тедіс Україна» в задоволенні касаційної скарги і залишив чинним рішення Антимонопольного комітету (АМКУ), за яким на компанію накладено штраф і пеню на загальну суму 548 млн грн за невиконання в повному обсязі іншого рішення комітету.
Фото: pixabay.com

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Як уточнили в Комітеті, постанова Верховного Суду є остаточною та не підлягає подальшому оскарженню.

За рішенням суду «Тедіс Україна» має сплатити 274 млн грн штрафу, накладеного на компанію у березні 2021 року, а також пеню на таку ж суму.

Нагадаємо

У 2016 році АМКУ визнав, що ТОВ «Тедіс Україна», займаючи у період з 2013 року по вересень 2015 року (включно) монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет, зловживало ним. За порушення відповідача було оштрафовано на загальну суму понад 431 млн грн.

Цим же рішенням Комітет зобов’язав товариство у двомісячний строк з дати його отримання припинити порушення та усунути причини їх виникнення, а надалі впродовж трьох років щомісячно звітувати АМКУ за встановленою формою про свої ціни та обсяги реалізації сигарет.

Штрафи товариство сплатило частинами протягом 2017−2020 років, однак додаткові зобов’язання не були виконані в повному обсязі. За це Комітет в рамках нової справи знову оштрафував ТОВ «Тедіс Україна». Цього разу — на 274 227 220 грн.

Відповідач оскаржив другий штраф до господарського суду, який став на його сторону, однак АМКУ надалі звернувся зі скаргою до апеляційної інстанції, яка підтримала законність рішення Комітету.

Джерело: Мінфін
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