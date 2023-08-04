Минулої доби українські захисники ліквідували ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 248 490 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
640 російських окупантів, 4 танки та 27 БПЛА. Втрати ворога за 3 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 248490 (+640) осіб ліквідовано,
- танків — 4228 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8249 (+15) од,
- артилерійських систем — 4911 (+19) од,
- РСЗВ — 704 (+0) од,
- засоби ППО — 466 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4104 (+27),
- крилаті ракети — 1347 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7392 (+20) од,
- спеціальна техніка — 724 (+3).
Джерело: Мінфін
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