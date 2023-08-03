Курс валют на вечір 3 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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Валюта Відкриття 3 серпня Закриття 3 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,94/40,33 39,93/40,32 1/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,85−37,50 грн. Євро купують за 40,75 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,45−37,50, євро — 41,23−41,45 грн.

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