До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та на 1 копійку у продажу.
Курс валют на вечір 3 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 3 серпня
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Закриття 3 серпня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,94/40,33
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39,93/40,32
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,85−37,50 грн. Євро купують за 40,75 грн, а продають за 41,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,45−37,50, євро — 41,23−41,45 грн.
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Джерело: Мінфін
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