Український мобільний оператор Vodafone тепер пропонує своїм клієнтам можливість придбати eSIM через додаток. Про це йдеться в повідомленні компанії.
Український мобільний оператор почав продаж eSIM через monobank
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Електронну SIM-картку від Vodafone з тарифом Joice Pro всього за 200 гривень. Тариф Joice Pro включає в себе 25 ГБ і 1200 хвилин для дзвінків на будь-які мережі в Україні.
Що відомо
Нові абоненти можуть обрати номер із п’яти запропонованих варіантів. Після придбання, власники пристроїв на iOS зможуть завантажити eSIM безпосередньо на свій смартфон через додаток, без необхідності сканування QR-коду.
Незабаром така можливість буде доступна і для користувачів Android-пристроїв.
Оператор зазначає, що eSIM дає змогу мати до 10 номерів в одному гаджеті. Також у Vodafone додали, що таку картку не можна загубити або пошкодити.
Джерело: Мінфін
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