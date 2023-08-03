Український мобільний оператор почав продаж eSIM через monobank

Український мобільний оператор Vodafone тепер пропонує своїм клієнтам можливість придбати eSIM через додаток. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Електронну SIM-картку від Vodafone з тарифом Joice Pro всього за 200 гривень. Тариф Joice Pro включає в себе 25 ГБ і 1200 хвилин для дзвінків на будь-які мережі в Україні.

Що відомо

Нові абоненти можуть обрати номер із п’яти запропонованих варіантів. Після придбання, власники пристроїв на iOS зможуть завантажити eSIM безпосередньо на свій смартфон через додаток, без необхідності сканування QR-коду.

Незабаром така можливість буде доступна і для користувачів Android-пристроїв.

Оператор зазначає, що eSIM дає змогу мати до 10 номерів в одному гаджеті. Також у Vodafone додали, що таку картку не можна загубити або пошкодити.