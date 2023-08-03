Євросоюз заборонив експорт низки товарів та технологій до білорусі через те, що влада цієї країни допомагає росії обходити санкції. Як повідомляється на сайті Єврокомісії, нові обмеження допоможуть гарантувати, що російські санкції не можна буде обійти через білорусь.
Євросоюз розширив санкції проти білорусі
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Зокрема, запроваджені заходи розширюють заборону на експорт до білорусі на ряд дуже чутливих товарів і технологій, які сприяють військовому та технологічному розвитку цієї країни.
Додатково ЄС заборонив експорт до білорусі вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів і технологій, придатних для використання в авіаційній та космічній промисловості.
Запроваджені зміни також узгоджують санкції проти білорусі з режимом санкцій проти росії.
«Ці обмежувальні заходи є прискореними з огляду на терміновість, пов’язану з боротьбою з обходом певних дуже чутливих товарів і технологій», — зазначають у Єврокомісії.
Нагадаємо, росія купує товари подвійного призначення в обхід санкцій.
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