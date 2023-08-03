Євросоюз розширив санкції проти білорусі

Зокрема, запроваджені заходи розширюють заборону на експорт до білорусі на ряд дуже чутливих товарів і технологій, які сприяють військовому та технологічному розвитку цієї країни.

Додатково ЄС заборонив експорт до білорусі вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів і технологій, придатних для використання в авіаційній та космічній промисловості.

Запроваджені зміни також узгоджують санкції проти білорусі з режимом санкцій проти росії.

«Ці обмежувальні заходи є прискореними з огляду на терміновість, пов’язану з боротьбою з обходом певних дуже чутливих товарів і технологій», — зазначають у Єврокомісії.

Нагадаємо, росія купує товари подвійного призначення в обхід санкцій.