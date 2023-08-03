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3 серпня 2023, 16:40 Читать на русском

Українці в липні продали більше валюти, ніж купили

Обсяги продажу населенням України валюти у липні вже другий місяць поспіль перевищили обсяги її купівлі. Чистий продаж склав $76,6 млн у порівнянні з $17,8 млн у червні, тоді як попередні 11 місяців українці суттєво більше купували валюти, ніж продавали. Про це передає«Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані НБУ.

Обсяги продажу населенням України валюти у липні вже другий місяць поспіль перевищили обсяги її купівлі.
Фото: epravda.com.ua

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Продаж валюти

Зазначається, що такий результат забезпечив чистий продаж безготівкової валюти: минулого місяця він збільшився до $201,8 млн із $194,2 млн у червні та $91,6 млн у травні.

При цьому обсяг продажу населенням безготівкової валюти склав у липні $285,2 млн порівняно з $277,2 млн у червні, обсяг купівлі — відповідно $83,4 млн та $82,9 млн.

Така динаміка пов'язана зі втратою в останні місяці інтересу населення до купівлі безготівкової валюти через розміщення її на тримісячний депозит, оскільки зі зміцненням гривні різниця між курсами на готівковому та безготівковому ринках тепер є мінімальною.

Що стосується готівкової валюти, то її купівля у липні знизилася порівняно з червнем трохи більше, ніж продаж: купівля — з $1,57 млрд до $1,5 млрд, продаж — з $1,398 млрд до $1,382 млрд.

Відповідно до цих даних НБУ, оборот на офіційному готівковому валютному ринку у липні становив $2,9 млрд, що майже 40% більше, ніж у липні 2022 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Alex2006
Alex2006
3 серпня 2023, 16:42
#
Порозумнішали, це радує
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 серпня 2023, 16:55
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Та навпаки — продають по мінімальному курсу, а потім скупляються на хаях. Зараз якраз потрібно купувати, а на новорічні свята продавати:)
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