Українці в липні продали більше валюти, ніж купили

Обсяги продажу населенням України валюти у липні вже другий місяць поспіль перевищили обсяги її купівлі. Чистий продаж склав $76,6 млн у порівнянні з $17,8 млн у червні, тоді як попередні 11 місяців українці суттєво більше купували валюти, ніж продавали. Про це передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані НБУ .

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Продаж валюти

Зазначається, що такий результат забезпечив чистий продаж безготівкової валюти: минулого місяця він збільшився до $201,8 млн із $194,2 млн у червні та $91,6 млн у травні.



При цьому обсяг продажу населенням безготівкової валюти склав у липні $285,2 млн порівняно з $277,2 млн у червні, обсяг купівлі — відповідно $83,4 млн та $82,9 млн.



Така динаміка пов'язана зі втратою в останні місяці інтересу населення до купівлі безготівкової валюти через розміщення її на тримісячний депозит, оскільки зі зміцненням гривні різниця між курсами на готівковому та безготівковому ринках тепер є мінімальною.



Що стосується готівкової валюти, то її купівля у липні знизилася порівняно з червнем трохи більше, ніж продаж: купівля — з $1,57 млрд до $1,5 млрд, продаж — з $1,398 млрд до $1,382 млрд.



Відповідно до цих даних НБУ, оборот на офіційному готівковому валютному ринку у липні становив $2,9 млрд, що майже 40% більше, ніж у липні 2022 року.