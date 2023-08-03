Війна коштує Україні два трильйони гривень на рік — Шмигаль

Підтримка українських військових та протистояння рф у розв’язаній нею війні обходиться українській державі у близько 2 трлн грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції послів України, передає Укрінформ.

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Скільки Україна платить за війну

«Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйони гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу», — зазначив він.

За його словами, у мирний час дохідна частина бюджету України становила 1,3 трлн грн. Нині держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.

«Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств. Ми втратили 3,5 млн робочих місць. У перший рік війни втратили 29,5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком», — додав глава уряду.

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Прем'єр наголосив на тому, що також вдалося збільшити золотовалютні резерви до історичного максимуму за увесь час незалежності України. «39 млрд грн сьогодні у Національному банку на залишках. Ми цього року знизили рівень інфляції до 12,8% у річному вимірі. Ви розумієте, яка інфляція у ваших країнах, можете порівняти», — звернувся він до присутніх.

Нагадаємо

Згідно із дослідженням KSE, загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення рф, наразі оцінюється у $150,5 млрд, з яких $55,9 млрд — втрати житлового фонду.