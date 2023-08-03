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3 серпня 2023, 12:59 Читать на русском

Міністр економіки анонсувала кредитну програму для великого бізнесу, аналогічну до «5-7-9»

Міністерство економіки працює над новою кредитною програмою для великого бізнесу. Вона подібна до діючої «5−7−9», але з більшими лімітами. Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко, передає Forbes.

Міністерство економіки працює над новою кредитною програмою для великого бізнесу.

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Що анонсували в міністерстві

За її словами, програма буде доступна зокрема для компаній зі сфери енергетики, а також фокусуватиметься на відновленні критичної інфраструктури, наприклад, портової, яка була зруйнована під час війни.

«Вже дивимось на бюджетні можливості та спілкуємося з ринком», — додає урядовиця.

Роль держави у новій програмі також полягатиме у компенсуванні відсоткової ставки, уточнила очільниця Мінекономіки. Інших деталей ймовірної нової кредитної програми вона не навела.

Фокус чинної кредитної програми «5−7−9» повинен залишатися на малому та середньому бізнесі, зазначає Свириденко. Зараз програма коригується в залежності від потреб економіки, зазначає міністерка.

«Коли була продовольча криза програму розширювали на торговельні мережі. Нещодавно ми долучили до програми виробників дронів та проєкти енергоефективності», — наводить приклад вона.

Як зазначає видання, ще в лютому отримати кошти за програмою «5−7−9» розраховувала компанія ДТЕК, яка потребує ресурсів для відновлення після російських атак по енергоінфраструктурі та підготовки до нового зимового сезону.

Тоді компанія отримала згоду від уряду, але поки що цього так і не сталося.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+89
mantis05
mantis05
3 серпня 2023, 13:09
#
Попахивает очередным выделением дотаций олигархам, чтобы можно было купить очередной курзавод где-то во Франции
+
0
Gonza
Gonza
3 серпня 2023, 14:52
#
Попахивает? смердит хуцпой аж глаза слезятся!
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
3 серпня 2023, 15:54
#
Закапай нос, если нюхать нормально не можешь.
Попахивает ему…
А олигархов в стране нет уже.
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