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3 серпня 2023, 11:42 Читать на русском

Річна підписка у подарунок: розіграш для клієнтів Валютного аукціону

У серпні Валютний аукціон проводить серед своїх клієнтів розіграш, за результатами якого ви можете отримати річну підписку для обмінного пункту (вартість 39 999 грн) у подарунок!

У серпні Валютний аукціон проводить серед своїх клієнтів розіграш, за результатами якого ви можете отримати річну підписку для обмінного пункту (вартість 39 999 грн) у подарунок!

Що потрібно, щоб взяти участь у розіграші річної підписки?

Ви автоматично берете участь у розіграші річної підписки на Валютному аукціоні, якщо виконали хоча б одну з цих умов:

  1. Вперше зареєструвались та придбали будь-яку підписку за тарифним планом «Пункт обміну» на Валютному аукціоні;

  2. Перейшли з тарифного плану «Користувач Pro» на план «Пункт обміну»;

  3. Збільшили кількість місяців підписки або пунктів обміну у вашому поточному плані «Пункт обміну».

Виконати одну з цих дій необхідно до 31 серпня включно. Переможець буде обраний за допомогою програми-рандомайзера та отримає річну підписку для одного пункту обміну вартістю 39 999 грн абсолютно безкоштовно.

Результати розіграшу будуть оголошені 5 вересня у цьому блозі. Підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями.

Валютний аукціон — це найбільший сервіс з розміщення оголошень про обмін валюти в Україні. Сервіс має 5+млн переглядів щомісяця та допомагає користувачам залучати ще більше клієнтів.

Дізнатися більше про Валютний аукціон та придбати тарифний план ви можете за цим посиланням.

Джерело: Мінфін
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