Річна підписка у подарунок: розіграш для клієнтів Валютного аукціону

Що потрібно, щоб взяти участь у розіграші річної підписки?

Ви автоматично берете участь у розіграші річної підписки на Валютному аукціоні, якщо виконали хоча б одну з цих умов:

Вперше зареєструвались та придбали будь-яку підписку за тарифним планом «Пункт обміну» на Валютному аукціоні; Перейшли з тарифного плану «Користувач Pro» на план «Пункт обміну»; Збільшили кількість місяців підписки або пунктів обміну у вашому поточному плані «Пункт обміну».

Виконати одну з цих дій необхідно до 31 серпня включно. Переможець буде обраний за допомогою програми-рандомайзера та отримає річну підписку для одного пункту обміну вартістю 39 999 грн абсолютно безкоштовно.

Результати розіграшу будуть оголошені 5 вересня у цьому блозі. Підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями.

Валютний аукціон — це найбільший сервіс з розміщення оголошень про обмін валюти в Україні. Сервіс має 5+млн переглядів щомісяця та допомагає користувачам залучати ще більше клієнтів.

Дізнатися більше про Валютний аукціон та придбати тарифний план ви можете за цим посиланням.