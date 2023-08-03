У серпні Валютний аукціон проводить серед своїх клієнтів розіграш, за результатами якого ви можете отримати річну підписку для обмінного пункту (вартість 39 999 грн) у подарунок!
Річна підписка у подарунок: розіграш для клієнтів Валютного аукціону
Що потрібно, щоб взяти участь у розіграші річної підписки?
Ви автоматично берете участь у розіграші річної підписки на Валютному аукціоні, якщо виконали хоча б одну з цих умов:
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Вперше зареєструвались та придбали будь-яку підписку за тарифним планом «Пункт обміну» на Валютному аукціоні;
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Перейшли з тарифного плану «Користувач Pro» на план «Пункт обміну»;
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Збільшили кількість місяців підписки або пунктів обміну у вашому поточному плані «Пункт обміну».
Виконати одну з цих дій необхідно до 31 серпня включно. Переможець буде обраний за допомогою програми-рандомайзера та отримає річну підписку для одного пункту обміну вартістю 39 999 грн абсолютно безкоштовно.
Результати розіграшу будуть оголошені 5 вересня у цьому блозі. Підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями.
Валютний аукціон — це найбільший сервіс з розміщення оголошень про обмін валюти в Україні. Сервіс має 5+млн переглядів щомісяця та допомагає користувачам залучати ще більше клієнтів.
Дізнатися більше про Валютний аукціон та придбати тарифний план ви можете за цим посиланням.
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