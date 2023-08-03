Відтепер клієнти у Литві можуть викликати кур'єра Нової пошти на адресу та відправити документи та посилки до 30 кг в Україну, не виходячи з дому. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Нова пошта у Литві запустила можливість відправляти посилки з адреси. Деталі
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Кур'єра можна викликати на будь-яку адресу по всій території Литві, навіть там, де ще немає відділень Nova Post.
Виклик платний і коштує 3,5 євро додатково до вартості доставки в Україну. До 13 серпня кожен, хто замовить кур'єра на адресу, отримує знижку -30% на доставку із Литви в Україну у відділення, поштомат або на адресу.
Як викликати кур'єра в Литві
-
Підготувати та запакувати речі у коробку самостійно.
-
Заповнити заявку на виклик кур'єрана сайті Nova Post, у мобільному додатку або в бізнес-кабінеті. Важливо: у заявці потрібно заповнити вміст відправлення, оголошену або ринкову вартість кожної речі. Якщо реальна вартість буде відрізнятись від оголошеної, митна служба може зробити переоцінку та нарахувати додаткові митні платежі отримувачу.
-
Сплатити замовлення онлайн.
-
Отримати на email підтвердження заявки та час прибуття кур'єра.
-
Передати кур'єру відправлення в закритому вигляді. Кур'єр на місці роздрукує і наклеїть маркування на посилку.
Відстежити відправлення можна через трекінг на сайті та у мобільному застосунку Нової пошти.
Коментарі