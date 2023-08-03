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3 серпня 2023, 11:17 Читать на русском

Нова пошта у Литві запустила можливість відправляти посилки з адреси. Деталі

Відтепер клієнти у Литві можуть викликати кур'єра Нової пошти на адресу та відправити документи та посилки до 30 кг в Україну, не виходячи з дому. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Відтепер клієнти у Литві можуть викликати кур'єра Нової пошти на адресу та відправити документи та посилки до 30 кг в Україну, не виходячи з дому.

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Кур'єра можна викликати на будь-яку адресу по всій території Литві, навіть там, де ще немає відділень Nova Post.

Виклик платний і коштує 3,5 євро додатково до вартості доставки в Україну. До 13 серпня кожен, хто замовить кур'єра на адресу, отримує знижку -30% на доставку із Литви в Україну у відділення, поштомат або на адресу.

Як викликати кур'єра в Литві

  • Підготувати та запакувати речі у коробку самостійно.

  • Заповнити заявку на виклик кур'єрана сайті Nova Post, у мобільному додатку або в бізнес-кабінеті. Важливо: у заявці потрібно заповнити вміст відправлення, оголошену або ринкову вартість кожної речі. Якщо реальна вартість буде відрізнятись від оголошеної, митна служба може зробити переоцінку та нарахувати додаткові митні платежі отримувачу.

  • Сплатити замовлення онлайн.

  • Отримати на email підтвердження заявки та час прибуття кур'єра.

  • Передати кур'єру відправлення в закритому вигляді. Кур'єр на місці роздрукує і наклеїть маркування на посилку.

Відстежити відправлення можна через трекінг на сайті та у мобільному застосунку Нової пошти.

Джерело: Мінфін
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