Ринки падають, а нафта стрімко дешевшає: що потрібно знати вранці

Американські індекси знизилися у середу

S&P 500 втратив 1,4%, високотехнологічний Nasdaq — 2,2%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 1%.

Настрої на ринках США погіршилися після зниження кредитного рейтингу Америки з AAA до AA+ агентством Fitch Ratings на тлі фіскальної та політичної нестабільності в країні.

Тим часом сезон корпоративних звітів у США продовжує показувати стійкість американських компаній, незважаючи на побоювання, що зберігаються, з приводу можливого початку рецесії в країні. За даними Refinitiv, дві третини компаній з індексу S&P 500 вже представили свої квартальні звіти і приблизно 80% з них повідомили про доходи, які виявилися кращими за очікування аналітиків.

Ринки Азії знижуються другий день поспіль

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,3%, японський Nikkei впав на 1,2%, південнокорейський Kospi подешевшав на 0,5%, сінгапурський STI скоротився на 0,1%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,2% та 0,1% відповідно.

Ринки Азіатсько-тихоокеанського регіону продовжили своє падіння за Уолл-стріт після зниження кредитного рейтингу США.

Свіжі дані щодо зростання активності у сфері послуг у Китаї за підсумками липня також не змогли нівелювати побоювання інвесторів на тлі зниження кредитного рейтингу Америки, зауважує Reuters.

Morgan Stanley знизив рейтинг для акцій Китаю

Аналітики з американського інвестбанку заявили, що інвесторам слід зафіксувати прибуток після нещодавнього ралі на китайському ринку акцій.

У Morgan Stanley зазначили, що китайські активи отримали імпульс для зростання останнім часом на тлі багатьох обіцянок Пекіна стимулювати економічне зростання та пожвавити ослаблений приватний сектор країни. Проте стимулюючі заходи, швидше за все, будуть розрізненими і їх може бути недостатньо для того, щоб китайські акції продовжували зростати, вважають експерти.

До того, за словами аналітиків з Morgan Stanley, ринкові настрої незабаром переорієнтуються на структурні проблеми Китаю, включаючи проблеми місцевого самоврядування та безробіття.

Інші ключові проблеми Китаю, які невдовзі чинитимуть тиск на китайський ринок акцій на думку Morgan Stanley: проблемний сектор нерухомості країни, геополітична напруженість у відносинах із США, нестійкий приплив капіталу до країни.

Тим часом у банку зазначили, що початок жовтня, ймовірно, стане новою точкою входу на китайський ринок акцій. У середині осені очікується ще одні збори партійних чиновників Китаю, де можуть бути оголошені нові реформи, а зниження доходів китайських компаній до цього часу, ймовірно, значною мірою буде враховано у цінах.

Нафта стрімко дешевшає незважаючи на скорочення запасів у США

За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent знизилися приблизно на 2% до $83,20 за барель, а контракти на WTI впали на 2,3% до $79,49. Обидва ці показники продемонстрували найбільше одноденне відсоткове зниження з 27 червня 2023 року.

Рекордного з 1982 року скорочення запасів нафти у США виявилося замало, щоб нівелювати погіршення настроїв інвесторів на тлі зниження кредитного рейтингу Америки, зауважує Seeking Alpha.

Крім того, уряд США днями відкликав рішення про купівлю 6 млн барелів нафти для поповнення стратегічного нафтового резерву країни, що також чинило тиск не ціни на нафту.