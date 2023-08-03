Минулої доби українські захисники ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 247 850 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
620 російських окупантів, 7 танків та 35 БПЛА. Втрати ворога за 2 серпня
Втрати ворога
- особового складу — близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,
- танків — 4224 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 8234 (+21) од,
- артилерійських систем — 4892 (+26) од,
- РСЗВ — 704 (+4) од,
- засоби ППО — 465 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4077 (+35),
- крилаті ракети — 1347 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7372 (+23) од,
- спеціальна техніка — 721 (+3).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі