Криптобіржа KuCoin призупинить послуги з майнінгу біткоїна

Криптобіржа KuCoin повідомила про припинення з 15 серпня послуг з майнінгу біткоїна та Litcecoin (LTC), які вона надає за допомогою власного майнінгового пулу KuCoin Pool. Поточний хешрейт пула KuCoin для біткоїна становить 9,10 EH/s, для LTC — 3,87 EH/s.

Що відомо

Коли цю послугу буде відновлено, біржа не повідомляє, але обіцяє, що до цього моменту користувачі зберігатимуть повний доступ та контроль за своїми активами. Інші пропозиції KuCoin також працюватимуть, йдеться в повідомленні.

Представники KuCoin рекомендували користувачам пула знайти йому альтернативу до 15 серпня. Також у компанії порадили зробити резервні копії всіх даних з акаунтів до 27 серпня, щоб уникнути втрати коштів після закриття сервісу.

Нагадаємо

У липні журналіст Колін Ву повідомив, що криптобірж KuCoin звільнить 30% персоналу. Наголошувалося, що головна причина майбутніх скорочень полягає в падінні прибутку компанії, що стало наслідком позову від влади США.



Криптобіржа KuCoin заснована у 2014 році, зареєстрована на Сейшелах. Входить до топ-10 найбільших криптоплатформ із добовим обсягом торгів понад $436 млн, за даними Coingecko.