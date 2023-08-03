Криптобіржа KuCoin повідомила про припинення з 15 серпня послуг з майнінгу біткоїна та Litcecoin (LTC), які вона надає за допомогою власного майнінгового пулу KuCoin Pool. Поточний хешрейт пула KuCoin для біткоїна становить 9,10 EH/s, для LTC — 3,87 EH/s.
Криптобіржа KuCoin призупинить послуги з майнінгу біткоїна
Що відомо
Коли цю послугу буде відновлено, біржа не повідомляє, але обіцяє, що до цього моменту користувачі зберігатимуть повний доступ та контроль за своїми активами. Інші пропозиції KuCoin також працюватимуть, йдеться в повідомленні.
Представники KuCoin рекомендували користувачам пула знайти йому альтернативу до 15 серпня. Також у компанії порадили зробити резервні копії всіх даних з акаунтів до 27 серпня, щоб уникнути втрати коштів після закриття сервісу.
Нагадаємо
У липні журналіст Колін Ву повідомив, що криптобірж KuCoin звільнить 30% персоналу. Наголошувалося, що головна причина майбутніх скорочень полягає в падінні прибутку компанії, що стало наслідком позову від влади США.
Криптобіржа KuCoin заснована у 2014 році, зареєстрована на Сейшелах. Входить до топ-10 найбільших криптоплатформ із добовим обсягом торгів понад $436 млн, за даними Coingecko.
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