Глобальний ринок акцій показав рекордне за 14 років зростання з початку року

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

3 серпня 2023, 9:38 Читать на русском

Глобальний ринок акцій показав рекордне за 14 років зростання з початку року

Глобальний ринок акцій демонструє рекордний за останні 14 років приріст із початку року, зазначає Bloomberg.

Глобальний ринок акцій демонструє рекордний за останні 14 років приріст із початку року, зазначає Bloomberg.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВидання зазначає, що оптимізм інвесторів пов'язаний із уповільненням інфляції у світі, сподіваннями на додаткові заходи щодо стимулювання китайської економіки та ймовірним завершенням циклу підвищення ставки у США.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Видання зазначає, що оптимізм інвесторів пов'язаний із уповільненням інфляції у світі, сподіваннями на додаткові заходи щодо стимулювання китайської економіки та ймовірним завершенням циклу підвищення ставки у США.

З початку року до 2 серпня індекс MSCI World зріс на 16,2%. Вищі результати індекс востаннє показував у 2009 році, коли акції активно відновлювалися після глобальної фінансової кризи 2008 року. Тоді за аналогічний період 2009 року MSCI World додав 16,9%.

Водночас Bloomberg звернув увагу, що серпень та вересень — це традиційно погані місяці для ринку акцій.

У середньому за останні десять років котирування показували негативну динаміку у ці два місяці.

Але деякі аналітики вважають, що світовий ринок акцій може продовжити ралі у разі сильного сезону звітності, зазначає Reuters. Поки що зростання забезпечували переважно невелику кількість представників технологічного сектору та компанії, акції яких активно відновлюються після сильних втрат минулого року.

За підрахунками Reuters, всього 10% найбільших компаній, що входять до індексу MSCI World, забезпечили 72% його приросту з початку року до кінця липня. У попередні роки ринок зростав рівномірніше, а залежність від технологічного сектора була майже вдвічі нижчою.

Так, 10% компаній забезпечили лише 14% від загального зростання індексу в період із березня 2020 року до початку 2022 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами