Глобальний ринок акцій показав рекордне за 14 років зростання з початку року

Видання зазначає, що оптимізм інвесторів пов'язаний із уповільненням інфляції у світі, сподіваннями на додаткові заходи щодо стимулювання китайської економіки та ймовірним завершенням циклу підвищення ставки у США.

З початку року до 2 серпня індекс MSCI World зріс на 16,2%. Вищі результати індекс востаннє показував у 2009 році, коли акції активно відновлювалися після глобальної фінансової кризи 2008 року. Тоді за аналогічний період 2009 року MSCI World додав 16,9%.

Водночас Bloomberg звернув увагу, що серпень та вересень — це традиційно погані місяці для ринку акцій.

У середньому за останні десять років котирування показували негативну динаміку у ці два місяці.

Але деякі аналітики вважають, що світовий ринок акцій може продовжити ралі у разі сильного сезону звітності, зазначає Reuters. Поки що зростання забезпечували переважно невелику кількість представників технологічного сектору та компанії, акції яких активно відновлюються після сильних втрат минулого року.

За підрахунками Reuters, всього 10% найбільших компаній, що входять до індексу MSCI World, забезпечили 72% його приросту з початку року до кінця липня. У попередні роки ринок зростав рівномірніше, а залежність від технологічного сектора була майже вдвічі нижчою.

Так, 10% компаній забезпечили лише 14% від загального зростання індексу в період із березня 2020 року до початку 2022 року.