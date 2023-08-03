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3 серпня 2023, 8:52 Читать на русском

ФГВФО в липні успішно продав активи банків-банкрутів більш ніж на 545 мільйонів

У липні у системі Прозорро.Продажі успішно відбулося 44 аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, на суму майже 545,3 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

У липні у системі Прозорро.
Фото: pon.org.ua

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Успішні торги

Із них 470,3 млн грн — сума успішних торгів з продажу прав вимоги за кредитами юридичних та фізичних осіб і 74,8 млн грн — сума продажу основних засобів та об'єктів нерухомості, що перебувають на балансі банків.

Майже вся сума успішних торгів — 443,4 млн грн — результат продажу активів ПАТ «Златобанк».

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів липня, отримано повну оплату на суму 482,5 млн грн за 20 лотами. Кошти ще за 24 лотами, на суму 62,8 млн грн, очікуються. Від безпосереднього продажу отримано 0,2 млн грн.

Таким чином за сім місяців 2023 року загальна сума успішних торгів від початку року перевищила 3,6 млрд грн.

Нагадаємо

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі Прозорро.Продажі.

Кожен охочий може взяти участь у торгах, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.

Джерело: Мінфін
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