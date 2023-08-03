Переселенцям змінили періоди виплат щомісячної допомоги

В Україні змінилися періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Такі зміни передбачено постановою Кабміну № 709 від 11 липня 2023 року, яку розробило Мінсоцполітики, повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

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Коли виплачуватимуть допомогу

Таким чином, з серпня будуть два виплатні періоди допомоги ВПО — до 15 і 28 числа. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання.

Сума допомоги особам з інвалідністю і дітям становить 3000 грн, решті переселенців — 2000 грн.

Нагадаємо

Постанова № 709 передбачає й інші зміни для переселенців. Так, з 1 серпня для частини ВПО скасували право на отримання допомоги, решті — виплати продовжили автоматично.

Крім того, з 1 вересня допомогу продовжать для громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. У результаті ще частина переселенців втратить виплати.