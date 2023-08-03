В Україні змінилися періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Такі зміни передбачено постановою Кабміну № 709 від 11 липня 2023 року, яку розробило Мінсоцполітики, повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Переселенцям змінили періоди виплат щомісячної допомоги
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Коли виплачуватимуть допомогу
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Таким чином, з серпня будуть два виплатні періоди допомоги ВПО — до 15 і 28 числа. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання.
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Сума допомоги особам з інвалідністю і дітям становить 3000 грн, решті переселенців — 2000 грн.
Нагадаємо
Постанова № 709 передбачає й інші зміни для переселенців. Так, з 1 серпня для частини ВПО скасували право на отримання допомоги, решті — виплати продовжили автоматично.
Крім того, з 1 вересня допомогу продовжать для громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. У результаті ще частина переселенців втратить виплати.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Крім того, з 1 вересня допомогу продовжать для громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. У результаті ще частина переселенців втратить виплати.
Ви самі позавчора писали що нововведення запрацюють з першого листопада 🤦♂️
https://minfin.com.ua/2023/08/01/109992492/
Серед низки змін, які вже набрали чинності, — запровадження двох виплатних періодів (15 та 28 числа кожного місяця), замість трьох, як це було раніше (3, 13 та 23 числа кожного місяця). Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця.
https://www.kmu.gov.ua/news/z-serpnia-vyplaty-dopomohy-vnutrishno-peremishchenym-osobam-budut-zdiisniuvatys-pislia-15-ta-28-chysla-kozhnoho-misiatsia
но це все не про Мінфін, цим можна подякувати хіба що за те що нарешті беруть інформацію не з російськомовних сайтів (але досі не виправили помилку з примусовим перемиканням мови сайту на російську)