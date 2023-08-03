3 серпня європейська валюта подорожчала на 1 копійку. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,14 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро додало копійку. Курс НБУ
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Валютний ринок
2 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,13 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 14 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
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Джерело: Мінфін
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