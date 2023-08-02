Нацбанк наклав штрафи на вісім ломбардів, трьох лізингодавців та чотирьох фінансових компаній за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ оштрафував 15 надавачів фінансових послуг
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Кого оштрафували:
- ПТ «Ломбард „Оріон-Т“ Безбородов та Менакер» (ЄДРПОУ 19314356);
- ПТ «Ломбард „Кредитцентр“ Томчук і компанія» (ЄДРПОУ 34974181);
- ПТ Ломбард Оскар" (ПП «Хімчистка «Оскар», ПП «Швидке харчування «Обжора») (ЄДРПОУ 24413095);
- ПТ «Ломбард «УМКВ і компанія» (ЄДРПОУ 32312033);
- ПТ «Ломбард «9999» Сіренко Ю.С. і компанія» (ЄДРПОУ 37210383);
- ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг і компанія» (ЄДРПОУ 39451311);
- ПТ «Ломбард Копійка ТЗОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» (ЄДРПОУ 36739166);
- ПТ «Ломбард «Швидка допомога» Лініченко і компанія» (ЄДРПОУ 36595232);
- ТОВ «Адванс-Лізинг» (ЄДРПОУ 36493872);
- ТОВ «АВГ Лізинг» (ЄДРПОУ 44478775);
- ТОВ «Сіті Лізинг» (ЄДРПОУ 44134203);
- ТОВ «Веллфін» (ЄДРПОУ 39952398);
- ТОВ «Гроші 247» (ЄДРПОУ 41803222);
- ТОВ «Кардсервіс» (ЄДРПОУ 39551837);
- ТОВ «Кредо Солюшнс» (ЄДРПОУ 38150327).
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 2 серпня 2023 року і набирають чинності з 3 серпня 2023 року.
Джерело: Мінфін
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