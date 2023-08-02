НБУ оштрафував 15 надавачів фінансових послуг

Нацбанк наклав штрафи на вісім ломбардів, трьох лізингодавців та чотирьох фінансових компаній за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року. Про це йдеться у повідомленні регулятора.