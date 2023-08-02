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2 серпня 2023, 19:03 Читать на русском

Від продажу ОВДП до бюджету цьогоріч залучили 333 мільярди — Нацбанк

За січень — липень 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 333 млрд грн в еквіваленті, загалом упродовж воєнного стану було залучено 585 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За січень — липень 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 333 млрд грн в еквіваленті, загалом упродовж воєнного стану було залучено 585 млрд грн.

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«За даними Депозитарію НБУ, упродовж семи місяців 2023 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 227 418,1 млн грн, 2 191,2 млн дол. США та 640,9 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 141 637,3 млн грн, 2 078,1 млн дол. США та 529,8 млн євро», — йдеться в повідомленні.

Запозичення Міністерства фінансів

Зазначається, що упродовж січня — липня 2023 року запозичення Мінфіну на внутрішньому борговому ринку сягнуло 94,3 млрд грн, що перевищує виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в липні, на 13,7 млн грн. Як уточнюється, роловер вкладень у ОВДП за підсумками 7 місяців 2023 року становить 132%.

«У липні максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 19,75% річних, у доларах США — 4,80% річних. Розміщення ОВДП, номінованих у євро, у липні не проводилося», — зазначив НБУ.

За даними Нацбанку, загалом з початку повномасштабної війни до 31 липня 2023 року урядом на первинних аукціонах було залучено 379,8 млн грн, $4,1 млн та 1,6 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 354,9 млн грн, $4,8 млн та 1,1 млн євро.

У кого найбільший портфель

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований у банках — первинних дилерах.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 серпня він становив:

  • 25 055,5 млн грн або 32,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 липня — 26 090,9 млн грн або 36,8%);
  • 862,0 млн дол. США або 58,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 липня — 822,0 млн дол. США або 52,6%);
  • 80,9 млн євро або 12,9% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 липня — 76,5 млн євро або 12,2%).

«Загалом з початку року портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб збільшився майже на 73% — до 59,8 млрд грн в еквіваленті», — зазначив регулятор.

Джерело: Мінфін
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