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2 серпня 2023, 18:42 Читать на русском

Найбільші банки світу торік заробили загалом $6 млрд на торгівлі рублем — Bloomberg

Минулого року найбільші банки світу заробили загалом $6 млрд на торгівлі російською валютою, що приблизно втричі більше, ніж у 2021 році. Про це пише Forbes з посиланням на Bloomberg.

Минулого року найбільші банки світу заробили загалом $6 млрд на торгівлі російською валютою, що приблизно втричі більше, ніж у 2021 році.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Як зазначає видання, Goldman Sachs, Citigroup та JPMorgan отримали сотні мільйонів доларів кожен на торгівлі рублем.

Коли західні компанії і міжнародні інвестори поспішили залишити росію на тлі вторгнення на Україну і широкомасштабних санкцій, вони відчайдушно намагалися обміняти свої рублі на долари.

Для валютних трейдерів у таких фірмах, як Goldman Sachs, Citigroup та JPMorgan Chase & Co., це були легкі гроші: вони знайшли спосіб скуповувати долари за низькою ціною, а потім продавати їх клієнтам, що тікають, за гарною націнкою, не вступаючи в конфлікт з санкції, кажуть джерела, безпосередньо знайомі з транзакціями.

Щоб здійснити це фірми з Волл-Стріт звернулися до кредиторів, які базуються в країнах, які росія вважає «дружніми» і не перебувають під санкціями США, зокрема, до банків у Казахстані та у Вірменії. За словами джерел, ці кредитори могли купувати долари безпосередньо в російських банках за місцевим обмінним курсом цієї країни, який іноді був набагато нижчим, ніж за кордоном.

«Під час війни гроші зазвичай заробляють дві організації — торгівці зброєю та банки» — сказав Джейсон Кеннеді, головний виконавчий директор кадрової фірми Kennedy Group, яка надає фінансові послуги.

За словами Кеннеді, трейдери, які торгують рублем на Волл-стріт, ймовірно, подвоїли свої річні бонуси.

Джерело: Мінфін
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