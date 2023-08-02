В Угорщині скасували обмеження цін. Деякі продукти за ніч значно подорожчали

Уряд Угорщини з вівторка, 1 серпня, скасував цінові обмеження на основні харчові продукти, які діяли півтора року. Після цього ціни на деякі товари за одну ніч зросли на десятки відсотків, піше Ліга з посиланням на Telex .

Цінові скачки

Журналісти вказують, що це не є правилом — у деяких магазинах ціни на окремі продукти виявились навіть нижчими, ніж раніше.

Про рішення скасувати цінові обмеження на харчові продукти стало відомо в червні. На такий крок уряд пішов після сповільнення інфляції, хоча країна досі є регіональним лідером за темпами зростання цін — вони там вищі, ніж в Україні.

У межах боротьби з інфляцією уряд також зобов'язав магазини щотижня продавати кілька товарів зі знижками 15%.

З червня ця вимога охоплювала товари у 20 категоріях (тоді знижка мала становити 10%), а з серпня до них додалися продукти, на які раніше поширювались цінові обмеження. Поза акційною пропозицією їх заборонено продавати дорожче від закупівельної вартості.

Також в Угорщині з липня діє система онлайн-моніторингу цін, покликана підвищити конкуренцію на ринку і тим самим знизити ціни на продукти.

Нагадаємо

У лютому 2022 року уряд Віктора Орбана заморозив ціни на шість основних продуктів. Тоді під цінові обмеження потрапили цукор, борошно, соняшникова олія, куряча грудка, свиняча ніжка та молоко. Пізніше до цього списку додалися яйця та картопля.

В Угорщині також обмежували ціни на пальне, але на початку грудня 2022 року від цього відмовилися на вимогу нафтогазової компанії MOL.

Уряд Орбана розраховує, що до кінця року інфляції в країні знизиться до однознакового рівня. За останніми даними, у червні вона становила 20,1%.