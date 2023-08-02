Курс валют на вечір 2 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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Валюта Відкриття 2 серпня Закриття 2 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,19/40,59 40,05/40,45 14/14

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,95−37,50 грн. Євро купують за 40,85 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,48, євро — 41,30−41,50 грн.

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