Світові ціни на пшеницю різко зросли після російської атаки на порт Ізмаїла

2 серпня росія атакувала головний внутрішній порт України через річку Дунай, що призвело до зростання світових цін на продовольство.Через це ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4%, оскільки трейдери стурбовані ударом по світовому постачанню, адже Україна є одним із провідних світових експортерів продовольства, пише Reuters .

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Атаки на порти

росія атакує українську сільськогосподарську та портову інфраструктуру упродовж двох тижнів, відколи відмовилася продовжити «зернову угоду».



Порт Ізмаїла через Дунай був основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після поновлення блокади чорноморських портів з боку рф.



Джерела Reuters на ринку підтвердили, що порт Ізмаїла був основною метою останніх атак. Рівень пошкоджень там оцінюється як «серйозний».

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За словами аналітиків, унаслідок зриву «зернової угоди» в середині липня експорт зерна з України за місяць знизився на 40% порівняно з червнем.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Україна веде активну зовнішньополітичну кампанію, щоб відновити роботу «зернової угоди», яка за минулі 12 місяців дозволила аграріям отримати $8 млрд. Попри активність нашої держави, союзників та навіть третіх країн, шанси на продовження роботи коридору в повноцінному форматі незначні.