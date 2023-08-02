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2 серпня 2023, 12:24 Читать на русском

В «Дії» знову можна змінити місце проживання: інструкція

Послуга зміни місця проживання знову доступна в застосунку та на порталі «Дія». Щоб змінити місце реєстрації, більше не треба проходити квест по держустановах та збирати папери, а достатньо зробити лише кілька кліків у смартфоні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послуга зміни місця проживання знову доступна в застосунку та на порталі «Дія».

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«Змінюйте місце проживання в кілька кліків — повернули в „Дію“ та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг. Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Робите лічені кліки в „Дії“ — і статус у реєстрі змінюється автоматично, а ви економите свій час та нервові клітини», — зазначив Федоров.

Він зауважує, що послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку.

Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Щоб змінити місце проживання дитини, треба отримати дозвіл другого з батьків.

«Також разом з Міноборони працюємо над відновленням послуги для чоловіків призовного віку. Чекайте на оновлення», — додав Федоров.

Як скористатися сервісом

  • мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії
  • мати податковий номер
  • бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини
  • право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року
  • житло не має бути в іпотеці.

Усі деталі щодо зміни місця проживання онлайн дізнавайтеся у відео.

Нагадаємо

Можливість змінити місце реєстрації онлайн зʼявилася ще в листопаді 2021 року. Тоді на обробку запиту виділяли один день. Однак після початку повномасштабної війни доступ до послуги закрили.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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