Послуга зміни місця проживання знову доступна в застосунку та на порталі «Дія». Щоб змінити місце реєстрації, більше не треба проходити квест по держустановах та збирати папери, а достатньо зробити лише кілька кліків у смартфоні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
В «Дії» знову можна змінити місце проживання: інструкція
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«Змінюйте місце проживання в кілька кліків — повернули в „Дію“ та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг. Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Робите лічені кліки в „Дії“ — і статус у реєстрі змінюється автоматично, а ви економите свій час та нервові клітини», — зазначив Федоров.
Він зауважує, що послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку.
Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Щоб змінити місце проживання дитини, треба отримати дозвіл другого з батьків.
«Також разом з Міноборони працюємо над відновленням послуги для чоловіків призовного віку. Чекайте на оновлення», — додав Федоров.
Як скористатися сервісом
- мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії
- мати податковий номер
- бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини
- право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року
- житло не має бути в іпотеці.
Усі деталі щодо зміни місця проживання онлайн дізнавайтеся у відео.
Нагадаємо
Можливість змінити місце реєстрації онлайн зʼявилася ще в листопаді 2021 року. Тоді на обробку запиту виділяли один день. Однак після початку повномасштабної війни доступ до послуги закрили.
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