Fitch знизило кредитний рейтинг США, а Apple повідомить про найбільше падіння доходів із 2016 року: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США завершили вівторок різноспрямовано

S&P 500 знизився на 0,3%, високотехнологічний Nasdaq втратив 0,4%, а індекс Dow Jones зріс на 0,2%.

У вівторок інвестори уважно стежили за публікацією нових квартальних фінансових звітів американських компаній та прогнозів на 2023 рік. Деякі фірми, зокрема Caterpillar та Pfizer, попередили про можливе уповільнення зростання свого бізнесу цього року.

Тим часом американський ринок праці продовжує демонструвати ознаки охолодження. За даними Міністерства праці США, кількість відкритих вакансій у країні впала до найнижчого рівня більш ніж за два роки.

Fitch знизило кредитний рейтинг США

У вівторок Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг США з AAA до AAA.

В американському рейтинговому агентстві таке рішення аргументували можливим погіршенням фінансового стану США протягом наступних трьох років, а також неодноразовими переговорами про стелю держборгу, які ставлять під загрозу спроможність уряду сплачувати свої рахунки.

Fitch — друге агентство, яке знизило кредитний рейтинг США на один щабель нижче за найвищу оцінку. Раніше, у 2011 році S&P Global Ratings знижував кредитний рейтинг США після чергових спірних дискусій в американському уряді щодо підняття стелі держборгу.

Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що «категорично» не погоджується з рішенням Fitch, заявивши, що рейтингове агентство використовує застарілі дані.

Раніше, у травні цього року, експерти з Moody's Analytics попереджали, що зниження кредитного рейтингу США може призвести до зниження рейтингів боргу багатьох американських компаній.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні приблизно 2%, японський Nikkei впав на 2,3%, південнокорейський Kospi подешевшав на 1,8%, сінгапурський STI скоротився на 1,3%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 1% та 2,2% відповідно.

Все через пониження кредитного рейтингу США агентством Fitch.

Apple може повідомити про найбільше падіння доходів з 2016 року

За прогнозами Refinitiv, найдорожча компанія у світі, ймовірно, повідомить падіння загальної виручки на 1,6% у другому кварталі 2023 року, що є найрізкішим падінням квартальних доходів для Apple за останні сім років.

За даними Refinitiv, продаж Mac та iPad у другому кварталі 2023 року впадуть на 10,6% і 11,2% відповідно.

Крім того, за оцінками опитаних Visible Alpha аналітиків, продаж iPhone в минулому кварталі знизиться більш ніж на 2% порівняно зі зростанням майже на 3% роком раніше і зростанням на 1,5% у першому кварталі 2023 року.

Тим часом акції Apple зросли більш ніж на 50% цього року порівняно зі зростанням майже на 37% високотехнологічного індексу Nasdaq.