Минулої доби українські захисники ліквідували ще 540 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 247 230 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
540 російських окупантів та 15 БПЛА. Втрати ворога за 1 серпня
Втрати ворога
- особового складу — близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,
- танків — 4217 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 8213 (+8) од,
- артилерійських систем — 4866 (+27) од,
- РСЗВ — 700 (+1) од,
- засоби ППО — 463 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4042 (+15),
- крилаті ракети — 1347 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7349 (+25) од,
- спеціальна техніка — 718 (+0).
Джерело: Мінфін
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